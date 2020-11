A nyári meleg elmúlásával a legtöbben a ragyogó barna színnek is búcsút intenek és az őszi, téli időszakban hosszú ruhákkal, meleg garbókkal takarják kifakult bőrüket. Ezután alig várják, hogy újra meleg legyen az időjárás és a nap sugarai nemcsak a testüket, hanem a lelküket is feltöltse ismét energiával, valamint a sápadt, fehér színüket újra szexisen barnává varázsolja. Jó hírünk van: Nem kell hónapokat várni a napbarnított bőr megszerzéséig, a hideg időszakban is van néhány lehetőség arra, hogy megőrizzük bőrünk aranybarna színét.

A nyári, napbarnított bőr nemcsak sugárzóbb megjelenést, magabiztosságot ad a viselőjének, hanem a lelkünkre is jó hatással van. Ha bőrünk kap egy kis színt sokkal egészségesebbnek, ragyogóbbnak, fittebbnek tűnik, mint amikor kissé sápadtan, napfénytől mentesen láthatjuk.

Ha megőrizzük a nyáron megszerzett barnaságunkat, azzal a jókedvünket is elraktározzuk a téli, kuckózós hónapokra, így még inkább érdemes konzerválni a nyári bőrszínünket.

A koronavírus jelenleg nem teszi lehetővé, hogy szoláriumba járjunk, de szerencsére ennél van sokkal egészségesebb és természetesebb módja annak, hogy télen se kelljen lemondanunk a napbarnított színről. Ráadásul úgy tudjuk mindezt elérni, hogy közben nem károsítjuk a bőrünket, a szervezetünket mindenféle mesterséges anyaggal, csupán természetes összetevőket, alapanyagokat használunk a hőn áhított szín elérése érdekében.

Hidratáljunk külsőleg és belsőleg egyaránt

Nem lehet elégszer elmondani, a hogy a hidratálás rendkívül fontos, bármilyen fura a barna bőr megőrzésében is nagy szerepet játszik, amellett, hogy segít leküzdeni a narancsbőrt, segíti az emésztést, a veseműködést és fokozza az anyagcserét is. Napi 2-4 liter folyadék bevitele erősen ajánlott.

A belső hidratálás mellett bőrünk krémekkel és olajokkal való hidratálására is oda kell figyelnünk, ugyanis a téli időszakban szüksége van a magas zsír- és nedvességtartalmú készítményekre, mivel ezeknek köszönhetően tudjuk a leginkább megőrizni a barnaságunkat. Érdemes intenzív hidratáló hatású testápolókat választani és a használatukkor kellő időt hagyni a beszívódásra is. Fontos, hogy kerüljük a gyümölcssav-tartalmú testápolók használatát, mert azok hámlasztják a bőrt, ami miatt hamar búcsút inthetünk bőrünk meleg árnyalatának.

Radírozzuk rendszeresen a bőrünket

Sokan azt gondolják, hogy a bőr radírozása, nemhogy segíti, sokkal inkább eltünteti a bőr napbarnított színét, pedig ez nem így van. A barna bőrszín élénkítéséhez elengedhetetlen a test rendszeres radírozása. Ugyanis a radírozás során a bőr legfelső, elhalt hámrétegét távolítjuk el, amelyek fénytelenné, szürkévé teszik a bőrt. A színe ezután is megmarad, hiszen csak a megvastagodott szaruréteget távolítjuk el a bőr felső rétegéről, amelynek segítségével felszínre kerülhet a friss, élénk színű réteg.

Együk magunkat színesre

A bőrünk színéhez hozzájárulnak azok az ételek, illetve alapanyagok is, amelyeket beviszünk a szervezetünkbe a különböző étkezések során. A legnépszerűbb természetes barnító a sárgarépa, amely még a téli időszakban is képes gyönyörű bőrszínt varázsolni. Ez a különleges képesség a benne található karotinoidoknak köszönhető, amelybe magába foglalja a béta-karotint, a likopint és a luteint is.

Valójában nemcsak a sárgarépa, hanem más zöldségek és gyümölcsök is segítik a bőr barnulását. A sárgadinnye, sárgabarack, szilva, sütőtök, a narancsszínű gyümölcsök, a kelkáposzta, a kaliforniai paprika és az édesburgonya is tartalmaz béta-karotint, így ezek fogyasztása is ajánlott.

A vörös színű növényekben fordul elő a legtöbb likopin, így a paradicsom, a csipkebogyó, a görögdinnye, a vérnarancs és a piros grapefruit is elősegíti a természetes barnulást.

Ezeken kívül a leveles zöldségek a lutein természetes forrásai, ezáltal a spenót, a brokkoli, a petrezselyem, a borsó és a cukkini is hozzájárul a nyári bőrszín megtartásához, így ezeket is mindenképpen építsük be az étrendünkbe.