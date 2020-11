Mit jelent az, ha valaki stílusos, ill. stílusosan öltözködik?

Számomra nem feltétlenül a legújabb trendeket jelenti. Természetesen a munkámból adódóan fontosnak tartom követni a divatot, de véleményem szerint sokkal hangsúlyosabb, hogy egy nő hogyan visel egy adott ruhadarabot. A saját stílusunk megtalálása azonban kulcsfontosságú! Tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen darabokat szeretünk, mi áll jól nekünk és azt tudjuk is viselni. A munkám során is nagyon sokszor meglepődve tapasztalom, hogy valaki nem találja a saját stílusát és ami ennél is megdöbbentőbb, hogy nagyon sok divattal foglalkozó cég sem találja olykor a saját márkájának a stílusjegyeit.

2020-ban mit jelent stílusosnak lenni?

Ahogy az előző válaszomban is írtam: magabiztosan viselni egy adott darabot! Sokkal előbb megfordulunk egy olyan nő után, aki önbizalommal telve hordja a rajta látható öltözéket. Gondoljunk csak bele, hogy hiába vesszük fel a legújabb trendek szerinti ruhadarabokat, ha nem érezzük komfortosan benne magunka, ezt pedig a környezetünk is érzékelni fogja.

Miben különbözik ez az év az elmúlt évektől?

Úgy vélem, hogy a karantén okozta kényelmes otthoni viselet a hétköznapokban is megmaradt, és nagyon sok hölgy kezdett el ún. loungewear kollekciót az utcán is hordani. A Kardashian család hozta be újra divatba a biciklis nadrágokat, amik idén hazánkban is taroltak. Kényelmes pulóverek, pólók, kötött szettek és cicanadrágok kúsztak be a magyar hölgyek ruhásszekrényeibe 2020-ban.

Ha valaki trendi akkor már stílusosnak is számít?

Abszolút nem! Ha valaki trendi, akkor az aktuális trendeket követi, ami pár hónap múlva lecseng a divat örökös körforgásában. Ha valaki stílusos, akkor megtalálta azt a saját stílusjegyét az öltözködésében, ami személyiségét leginkább tükrözi. Pl. ha előfordult már, hogy egy barátnő vagy egy hozzánk közel álló személy egy ruházati üzletből küldött fotót, „hogy ez a felső/ruha/kiegészítő nagyon Te vagy", akkor biztosak lehetünk benne, hogy megtaláltuk saját stílusunkat, amit a környezetünk is észrevesz és azonosít is minket vele.

A trendek változnak, a stílus megmarad!

Mik azok a hibák, amiket elkövetnek a nők az öltözködésüket illetően?

Nem a megfelelő méretet és nem a megfelelő ruhát választják az alakjukhoz vagy a korukhoz. Idősebb hölgyektől szoktam hallani, hogy szeretnének fiatalosabb megjelenést maguknak, majd elmennek vásárolni és olyan ruhákat néznek, amelyek a fiatal generációnak lettek tervezve. Nem ettől lesznek fiatalosabbak, sőt ettől csak még rosszabb lesz az összkép. A másik pedig, hogy bátortalanok szelektálni a gardróbban! A legrosszabb, amit elkövethetünk ezen a téren, mivel ha valamit nem hordtunk évekig, azt nem is fogjuk már soha. Ezek a darabok csak a helyet foglalják, és átláthatatlanná teszik a meglevő, hordható darabok kiválasztását. Sokkal könnyebb és egyszerűbb egy szépen átlátható ruhásszekrényből öltözködni, amiben minden passzol ránk és mindent szeretünk.

A másik nagyon fontos tanácsom, ha egy ruházati üzletben nem tudunk dönteni az adott darabról, inkább el se hozzuk. Csak azokat a ruhákat vegyük meg, amelyekért tényleg nagyon odáig vagyunk. Én mindig felteszem a kérdést: ha három napig nem ehetnék ezért a szoknyáért, akkor is megvenném? Ha a válaszom igen, akkor biztosan hasznos darabja lesz a szekrényemnek.

Mit tanácsolnál azoknak, akik nem értenek a divathoz mégis szeretnének divatosan, stílusosan öltözködni?

Keressenek egy személyt, aki öltözködésben inspirálja őket, aki hasonló életkorral és testalkattal rendelkezik. Nézzük meg, hogy ő pl. felvett egy kockás nadrágot fehér inggel, ez lehet rajtam is jól állna?! Menjünk el egy üzletbe és próbáljuk fel az adott összeállítást. A másik módja, hogy szakember kísér el minket egy személyes vásárlásra, aki segít megtalálni a tökéletes darabokat számunkra. Lehet felesleges pénzkidobásnak tűnhet, de számoljuk össze, mennyi olyan ruha sorakozik a szekrényünkben, amit egyszer vagy akár egyszer sem vettünk fel?!

Közelednek az év legszebb ünnepei: a karácsony, szilveszter...bár a koronavírus miatt valószínűleg hatalmas bulikra nem készülhetünk, de mit tanácsolná azoknak, akik idén is meg szeretnék adni a módjàt az ünnepeknek?

Nyugodtan készüljenek fel rá és adjàk meg a módját! Ha valaki igazán megérdemli a környezetünkben, hogy kiöltözzünk és ezzel tiszteljük meg a másikat és emeljük az ünnep varázslatos hangulatàt, az a család és a barátok! Én személy szerint, ha itthon vagyok szeretek olyan ruhába bújni, ami kényelmes és amit nem sajnálok. Ám, ha együtt a család, természetesen megtisztelem őket azzal, hogy szépen felöltözöm. Azok, akik esetleg egyedül töltik ezt az ünnepet és ahhoz van kedvük, hogy felvegyenek egy szép ruhát, miért is ne tehetnék?! Ezzel befolyásolhatjuk a saját hangulatukat is.

Mi az idei ünnepi divat?

Az ünnepi divat szerencsére évről évre nem sokat változik. Az ünnep színeivel (arany, ezüst, fehér, zöld, piros) nem lőhetünk mellé, mint ahogy a flitteres és a szatén anyagokkal sem.