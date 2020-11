Berki Krisztián is vállalta, hogy 5 napra bevonuljon a Celebcellába, ahol senkivel és semmivel nem érintkezhet 5 teljes napig. Nincs tévé, se rádió, se telefon és személyes kontaktus sem. Először mindenki azon gondolkodik, hogy mit élhet át ilyenkor a szereplő, aki be van zárva, ám Mazsi most rávilágított a másik oldalra, ami szintén nem könnyű:

"Vannak különleges élethelyzetek, mikor olyan dolgokkal és érzésekkel találkozol saját magadban, amivel normál esetben, a napi megszokott rutin közepette nem is gondolsz. Mert egyszerűen nem vagy és nem is tudsz felkészülni rá.

Ilyen különleges élethelyzet volt számomra, az a pillanat, mikor Krisztián bevonult a Celebcellába. Pontosabban nem maga a pillanat, hanem az azt követő néhány óra & nap. Talán sokak számára furcsának, netàn nevetségesnek is tűnhet ez az egész, de én óriási traumaként éltem meg azokat a napokat, még ha néha úgy is tűnt, hogy minden a régi.

Mióta ismerjük egymást és összeházasodtunk, gyakorlatilag nem töltöttünk egymás nélkül hosszabb időt, de ha bármi elválasztott minket fél, netán egy napra, ott volt a telefon.... ha kellett bármikor, akár két óránként tudtunk beszelni, megosztani örömöt, bánatot, jó és rossz hírt egymással egyaránt. Vagy éppen csak hallani a másik erőt adó hangját.

Most viszont ez a lehetőség sem volt meg, hiszen a kommunikàció teljes kizárt volt. Rettenetesen nehezen éltem meg ezt, mintha az általunk már összekötött köteléket elvágták volna, mintha fényévnyi távolságra lettünk volna egymástól. Sohasem gondoltam, hogy ez ennyire nehéz és fájdalmas lesz.

Egy igazi lelki próbatétel, egy belső szeretet próba!

Összeszorított foggal, erős lélekkel, az órákat számolva, de túl leszünk rajta... gondoltam akkor! És ugye tudjuk a mondást, »Ami nem öl meg, az megerősít«" - írja posztjában Mazsi.