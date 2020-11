A sokat látott mentősöket is érheti érzelemi megrázkódtatás a munkájuk során, főleg ha saját családtagjukhoz kell kimenniük, mert ilyenre is akad példa.

A napokban Zalahalápon, egy autóbalesethez riasztották a mentősöket. Az egyik munkatárs csak a helyszínen szembesült azzal, hogy a párja és a kislánya sérült meg, szerencsére csak könnyebben.

„Minden mentő rémálma, hogy a saját családjához megy ki egy baleset helyszínére. Máskor is előfordult már ehhez hasonló eset. A történtek feldolgozása a baleset kimenetelétől függ, szerencsére itt a kolléga családja nem szenvedett komoly sérüléseket. A szolgálatot aznap be is fejezte. A mentőket pszichológusok segítik, ha megrázkódtatás éri őket, s a nap 24 órájában elérhetik a szakembereket" – árulta el Győrfi Pál a Blikknek.