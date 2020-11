Megérkezett a tél és vele együtt a hideg, borongós időjárás is. Ez azonban nem azt jelenti, hogy mostantól a meleg szobában kell ülni otthonunk biztonságos falain belül. Mozduljunk ki és fedezzük fel hazánkat a téli időszakban is. Magyarország nem csak nyáron gyönyörű.

A tél beálltával is számtalan csodás helyen kirándulhatunk Magyarországon. Karantén idején olyan helyszíneket válasszunk, amik nincsenek zsúfolásig telve és zavartalanul élvezhetjük a tájat. Összegyűjtöttünk néhány olyan lélegzetelállító helyszínt hazánkban, amik télen is csodás látványt nyújtanak.

Felsőtárkányi-tó

Ez a vadregényes helyszín igazi ékszerdoboznak számít a Bükk ölelésében. Télen is igazi élmény lehet a kirándulók számára. Felsőtárkány önmagában is festői, csendes kis utcáin sétálgatva áthat mindenkit a természet energiája. Ez a palóc település a festői Tárkány-medencében, a Bükk hegység lábánál fekszik. A benne található tó mesterségesen jött létre, a Szikla-forrás vizét duzzasztották fel tóvá a 18. században. Környéke közkedvelt pihenőhely, körülötte pedig romantikus túraútvonalak terülnek el. A Bükk gazdag állat-és növényvilága a tanösvények segítségével ismerhető meg. Három tanösvény csomópontja található a tó szomszédságában. A parton szabadtéri színpad is helyet kapott különböző rendezvények szervezéséhez. A tó közeléből pedig erdei kisvasút indul, amely 5 km hosszan juttatja el a kirándulókat Felsőtárkányból a Stimecz házig.

Vácrátóti arborétum

Magyarország legnagyobb arborétumát, a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertet semmiképp se hagyd ki télen se. Ez az arborétum hazánk leggazdagabb növénygyűjteményével rendelkezik, 13 ezer növényfajt láthatunk itt. A gyönyörű parkon keresztül patak fut végig, ami mentén számos romantikus kis zug is megtalálható, kedvezve ezzel a szerelmeseknek. Hidak, szigetek, műromok- ezek mindi-mind megtalálhatók az arborétumban, amit a 19. század első felében kezdtek el építeni.

A kert északi részében találhatók az üvegházak, a hatalmas gyűjteménnyel rendelkező Kaktuszház, ami igazi dzsungelhangulatot kölcsönöz a helynek. Minden évszakban tartogat izgalmas látnivalót ez a helyszín, ugyanis szinte mindig virágzik benne valamelyik növény. A vácrátóti arborétumot családosok is látogathatják, ugyanis a kis utakon és hidakon kényelmesen közlekedhetünk babakocsival is.

Pityerszer

Ez a csodás kis település az Őrség gyöngyszeme, ami tulajdonképpen egy múzeumfalu. Különlegessége, hogy a település eredeti helyén, falumúzeum formájában látható, benne hihetetlen népi építészeti emlékkel. Bár a múzeum télen nincs nyitva, így a házakba nem tudunk bemenni, a környéken sétálva is nagy élményt nyújt az idelátogatás. Az Őrség központjától 8 km-re északnyugatra fekszik ez a 8 egymástól távol első múzeum-együttes, melynek legszebbike Pityeszer.

Dobogókő

Dobogókő a Pilis szívében, a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén található, a Pilis egyik legkedveltebb és legnépszerűbb kirándulóhelye. Jól kiépített turistaútvonalai tömegével vonzzák a kirándulni vágyókat. Útvonalain könnyű sétát tehetünk a hegy szívében, de hegymászók és adrenalin-függők is megtalálhatják számításaikat.. A lenyűgöző látvány télen sem veszít értékéből. Arról nem is beszélve, hogy a síelés szerelmesei két pályán is csúszhatnak. Ezen a területen már a két világháború között is sípálya működött, ami az elmúlt évtizedekben komoly fejlesztéseken esett át. A két sípálya mellett tányéros felvonó könnyíti a síelők dolgát. A környéken szánkópálya és sífutóút is található.