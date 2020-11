Nagyon óvatos a koronavírus miatt Törőcsik Mari, a színésznő egy kis faluban, Velemben él. Alig fogad látogatókat, és kimozdulni sem szokott. A színpadtól pedig már végleg elbúcsúzott, egyedül a gyerekei tartják benne a lelket.

„A gyerekeimért élek, ők tartanak életben. A színháztól már elbúcsúztam. Sokáig reménykedtem abban, hogy játszani fogok még a Nemzetiben. Hát nem. Vége. Befejeztem. Ez is elmúlt, mint sok minden más. De ami volt, annak így vagy úgy nyoma marad. Szerettem nagyon, ha megtapsoltak. De vigyáznom kell, nehogy hörghurutot kapjak. A tüdőgyulladás nekem a véget jelentené. Filmben és színpadon sokszor meghaltam. Azt eljátszottam. Klinikai halott a valóságban voltam, de visszajöttem. Még itt vagyok, mert még mindig azt mondom: élni jó! Még akkor is, ha olykor szörnyű nehéz" – nyilatkozott a Best Magazinnak Törőcsik Mari, aki mostanában gyakran úgy érzi, teljesen összeroppant.

Szerencsére azonban végül mindig összeszedi magát, és igyekszik a dolgok pozitív oldalát nézni.

„Van egy óriási dolog az életben, ami mindig, a legrosszabb helyzetből is kimentett. Az, hogy szeretnek, és az, hogy én is szerethetek. Ehhez tartom magam. Élni kell, amíg Isten engedi. És örülni minden percnek."