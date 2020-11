A koronavírus-járvány senkit nem kímél. A sztárvilágból is egyre többen betegek, legutóbb Sváby András tett közzé bejegyzést a vírussal kapcsolatban.

A műsorvezető párja, Andi megfertőződött, Sváby és kisfia viszont egyelőre nem kapták el a vírust.

"Megérkezett hozzánk is a Kovid. Andi tesztje pozitív, a tünetek is sajnos beindultak: fájnak a porcikái, enyhe láz, hálisten egyelőre ennyi. Milán és én negatívok vagyunk. Andi orvos, egy ideje kovidos intenzíven dolgozik, szegénykém most magát gyógyítja. Izgulok érte és magunkért, reménykedünk, hogy enyhe tünetekkel túl leszünk ezen a rémálmon..."

-írta Sváby a közös fotó mellé.