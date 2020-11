A Dancing with the Stars adásaiban hétről hétre elképesztő produkciókat láthatunk. Győrfi Dani és Stana Alexandra tánca pedig kis híján 18-as karikásra sikeredett.

Mindenki tátott szájjal figyelte a párost, és úgy tűnt a zsűrinek is nagyon tetszett a szexi előadás, hiszen mindenki, kivétel nékül 9 ponttal jutalmazta a produkciót.

Alexandra pedig nem csak ezért örülhetett ezen a hétvégén, hiszen büszkén jelentette be, hogy párja, Köcse György megkérte a kezét, aki a Dancing with the Stars-ban Pásztor Anna táncpartnere.