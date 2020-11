Angelina Jolie

Angelina a házasság előtt jó pár évig inkább tapasztalatot gyűjtött az ágyban, leginkább nőkkel. Évtizedekkel korábban Angelina élete sokkal sötétebb volt. A kokain és a heroin megszállottja volt, melyről nemrég az egykori dílere is nyilatkozott. A sztár 19 évesen ismerte meg nagy szerelmét, Jenny Shimizut, akivel a Kis tüzek című produkcióban játszottak együtt. A két színésznő egymás iránti vonzalma idővel egyre erősödött, Angelina pedig elmondása szerint hamarosan úgy nézett Jennyre, ahogy a férfiakra szokott.

Lady Gaga

Az extravagáns énekesnő már többször is kijelentette, hogy biszexuális, és dühös azokra, akik rá akarják fogni, hogy ez is csak egy újabb reklámfogás a részéről. A szexuális felszabadítás ikonja hosszú évek óta mindkét nemhez vonzódik, melyet több videoklipjében is bizonyított már. Ám jelenleg egy férfi mellett talált rá a boldogság.

Megan Fox

A férfiak első számú bálványa a gyönyörű Megan Fox. A 34 éves színésznő úgy véli, hogy minden ember biszexuálisként születik meg, csupán az évek alatt mindenki megválasztja a számára tökéletes embert. Ő is egyébként férfiak mellett horgonyzott le huzamosabb időre, hiszen 2010-ben hozzáment a nála 12 évvel idősebb Brian Austin Greenhez, akitől három gyermeke született. Jelenleg pedig a nála négy évvel fiatalabb rapper, Machine Gun Kelly élettársa.