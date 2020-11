Keanu Reeves és a Mátrix 4 forgatócsapata úgy döntöttek, hogy egy kis bulival lazítanak. Csakhogy a koronavírus miatt ez Németországban is tilos, a banda pedig csúnyán lebukott.

Németországban forgat a Mátrix 4 stábja Keanu Reeves rendezésével, ám úgy döntöttek, nem csak a munkára koncentrálnak, hanem helyet engednek egy kis lazításnak, és rendeztek egy hatalmas stábbulit. Csakhogy ez ott most ugyanúgy tilos, mint nálunk a koronavírus miatt. A csapat megpróbálta forgatásnak álcázni a partyt, de így is lebuktak – írta a The Guardian.

Állítólag gyorstesztet végeztek előtte mindenkin, és a maszk is kötelező volt, bár sokan nem tartották be a szabályokat. A hatóságok nem voltak elnézőek velük, és eljárást indítottak a stúdió ellen.