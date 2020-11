Ahogy azt korábban megírtuk, Fásy Zsüliett elképesztő formában van, talán még életében soha nem nézett ki ennyire jól, mint most. Nem is csoda, hiszen rengeteg munkája van a mostani megjelenésében. Fásy Ádám lánya a követőkkel is megosztotta, hogyan vált meg több, mint 40 kilótól.

Zsüliett nemrég egy eléggé dögös képet posztolt magáról. Megmutatta, mennyire mély a dekoltázsa - és meg kell hagyni, ennél már csak a tenger mélyebb.