2020. november 23., hétfő a ♓ban (Növő hold, Halak)Óvatosan kell bánni a mai nap energiáival, épp ezért ne kockáztassunk semmit, csakis biztos dolgokba vágjunk bele. Jó lehetőségek is kínálkoznak, ám ezt kell mérlegeli, mi van ténylegesen a hasznunkra, s mi nincs.

2020. november 24., kedd a ♈ban (Növő hold, Kos)Tegyünk eleget minden kérésnek, amivel hozzánk fordulnak, s érdemes hagyni, hogy a különféle dolgok, események vagy épp emberek megkísértsenek, elcsábítsanak! Mondj igent a kihívásokra, randikra.

2020. november 25., szerda a ♈ban (Növő hold, Kos)Az új dolgok elkezdésének napja, d amibe most kezdünk, azt gyorsan be kell fejezni – még Telihold előtt. Érdekes élethelyzetek során sem feltétlenül érezzük, hogy előrébb jutottunk, ám estére minden szorgalmunk megtérül.

2020. november 26., csütörtök a ♈ban (Növő hold, Kos)A máskor jelentéktelennek tűnő apróságok fókuszba kerülnek és általuk léphetünk eggyel közelebb az aktuális célunkhoz. Épp ezért ma a te problémád mindenki másénál fontosabb, ezeken kell dolgozni!

2020. november 27., péntek a ♉ban (Növő hold, Bika)Legyünk egész nap határozottak és magabiztosak, a hit és az aktuális teendőkben való elmélyülés sikert fog hozni. Sok energia áll rendelkezésünkre, - ugyanakkor bánjunk óvatosan a szavakkal, könnyen megbánthatunk valakit.

2020. november 28., szombat a ♉ban (Növő hold, Bika)Ezen a napon figyelni kell a belső hang üzeneteire, s bármi történjék, legyünk mértékletesek! Tegyük meg azt, amihez kedvünk van. Nem érdemes problémázni semmin! Minden pont úgy jó, ahogy van.

2020. november 29., vasárnap a ♉ban (Növő hold, Bika)Jó nap. Kellemes energiák. A segítség kérés és a segítségnyújtás legyen automatikus, bármelyik oldalon álljunk. Érdemes teret engedni az élményeknek. Feltétlenül mozdulj ki a komfort zónádból.