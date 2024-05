Nagy bejelentést tett a beteg Károly király koronázása első évfordulója alkalmával

Hétfőn lesz egy éve, hogy a brit korona Károly fejére került, és nem sokkal ezután kiderült: a király súlyos beteg.

Az uralkodó azonban rákdiagnózisa után visszavonult a nyilvánosságtól, ezt követően először húsvétkor láthattuk újra, amikor feleségével, Kamillával részt vett a windsori királyi rezidencia Szent György-kápolnájában tartott istentiszteleten.

Most, koronázása első évfordulója előtt a több mint 1000 főt számláló királyi védnökség átfogó felülvizsgálatára került sor. Károly és Kamilla továbbra is védnöke lesz a számos, az általuk támogatott szervezetnek. A király 302 szervezetre bővítette pártfogói listáját, Kamilla pedig további 24-nek a patrónusa. Károly és Kamilla ezentúl például a Jockey Club mecénásai is lesznek, míg Károly továbbra is a szamaritánusok öngyilkossági segélyvonalának védnöke marad, Camilla pedig a Women's Institute Sandringham-i fiókjának elnöke lesz.

A király és a királynő által fel nem vett védnökséget kiosztják a királyi család többi tagjának, köztük a walesi hercegnek és hercegnőnek. Halála idején a néhai királynő 492 szervezet pártfogója vagy elnöke volt.

Miközben a Palota azt kommunikálja, minden rendben van a királlyal, és vissza is tér néhány feladatához, ám a hírek szerint sokkal betegebb, mint ahogy azt megosztják a nagyközönséggel. Bennfentesek szerint a rákos megbetegedéssel küzdő király egészségi állapota "fokozatosan romlik", ami nagyon aggasztja a barátait és a palotát is. Egy barátja megosztotta, hogy Károly király sokkal betegebb, mint azt a közvélemény gondolja, de "eltökélt, hogy legyőzi, és mindent bevetnek a betegség ellen".