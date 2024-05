Védelmező mágiák: így tarthatjuk távol az ártó erőket

Napjainkban talán sokkal nagyobb szükség van védelemre, mint valaha, mivel a bolygók állása is intenzívebb és sajnos az irigység, rosszindulat jobban és hatékonyabban van jelen a mindennapokban. Ezek összességét nézve nem véletlen, hogy egyre többen tapasztalják az ártó energiák negatív hatásait. Éppen ezért nemcsak az otthonunkra és a vagyontárgyainkra kell vigyázni, hanem szükség van a szellemi, mágikus védelemre is.

A piros fonal hét csomóval a szemmel veréssel hatékonyan veszi fel a harcot.

Forrás: Shutterstock

Sokan úgy vélik, hogy az ő életükben minden rendben van, velük nem történhet semmi baj, mert nincsenek haragosaik, nem fenyegeti őket semmilyen veszély. De sajnos számos olyan helyzet lehet, ahol a negatív energia rombol. Ám ha van rajtunk mágikus védelem, akkor a nagy bajt egy kisebb, apróbb gonddal el lehet kerülni, még akkor is, ha valakinek az asztrológiai képlete egy komolyabb fenyegetettséget jelez. Ezt úgy képzeljük el, hogy például egy súlyos autóbalesetet helyet legfeljebb koccan a kocsival. Előfordulhat olyan is, amikor valaki szándékosan szét akar rombolni egy boldog kapcsolatot akár irigységből vagy akár azért, mert magáénak akarja az egyik felet, és ennek érdekében akár fekete mágiát is képes bevetni. Ezért fontos hangsúlyozni, hogy párkapcsolatra is érdemes mágikus védelmet készíteni, amit időről időre meg kell ismételni. De ez érvényes minden mágikus védelemre és minden más mágiára, mert ezek nem egy életre szólnak, és nem dőlhetünk hátra, hogy akkor végleg be vagyunk biztosítva a negatív energiákkal szemben - írja a Fanny magazin.

Ezeket a védelmező mágiákat mindenki bevetheti

Sorravesszük azokat a spirituális védelmeket, amiket bárki biztonsággal elvégezhet, és amikhez semmilyen képzettségre és képességre nincs szükség. De fontos kiemelni, hogy amennyiben biztosra mennénk, és sokkal hatékonyabb módszerre vágyunk, vagy esetleg valakinek olyan életvitele van, ami igényli a komolyabb mágikus védelmet, akkor keressünk fel egy spirituális szakembert.

Talizmánok

Kereszt (ami nem feszület): véd a betegségektől, ártó energiáktól, negatív saját gondolatoktól is.

Fatima keze: megóv az ártó energiáktól és segít a gyógyulásban.

Szent Benedek kereszt: fekete mágiák ellen jelent védelmet.

Szűz Mária medál: a család és az egészség védelmezője.

Szent Kristóf: az utazók védőszentje.

Piros fonal (hét csomóval, bal csuklón viselve): ugyan ez nem véd a nagyobb fekete mágiáktól, de a szemmel veréssel hatékonyan veszi fel a harcot olyan formában, hogy visszaveri arra, aki azt alkalmazza az illetőre. De ezt a fonalat csakis olyan személy kösse fel nekünk, akiben 100 százalékig megbízunk. Ha nincs ilyen személy a közelben, akkor saját maguknak kell felkötni.

Mágikus fűszerek

Babérlevél: igen hatékony a negatív energiákkal szemben, és egyben segíti is a pozitív energiák bevonzását. Ha minden héten egy megadott napon, elégetünk egy babérlevelet az otthonunkban, akkor a negatív rezgésektől megtisztít és még mágikus védelmet is ad. Mellette kérjük az univerzumot vagy akiben szellemi szinten hiszünk, hogy védelmezze az otthonunkat a negativitástól.