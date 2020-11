Szita Bence nevelőapja, Gyöngyi Sándor ebben a hónapban, novemberben hunyt el. Lánya, Gyöngyi Lilla teljesítette apja utolsó kívánságát, aki nevelőfia, Bence mellé lett eltemetve.

"Abba a sírba, a fejrészhez lett betéve édesapám urnája, ahol Bencus is nyugszik. Ott lesz neki is a neve, és egy kis fénykép is lesz kihelyezve róla" - mondta Sándor lánya a Borsnak.

Lilla sajátos módszerrel próbálja feldolgozni a szomorú helyzetet.

"A szobája pont ugyanolyan, mint amilyen volt, nem fogok hozzányúlni. Bence és apu szobája elmozdíthatatlanok számomra. Az ágyon van a fényképe, amihez esténként be szoktam menni. Ugyanúgy, ahogy korábban is tettem. Beszélni is szoktam hozzá, én így tudom feldolgozni ezt a szörnyű helyzetet" - mesélte Lilla, aki azt is elmondta, hogy édesapja utolsó szava a "szeretlek" volt.