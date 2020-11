Az énekest, Pál Dénest és családját sem kímélte a koronavírus, szerelme kórházba is került. Dénes közösségi oldalán mesélt arról, hogy ők miként vészelték át a számukra cseppet sem könnyű időszakot.

"Jelentem, túl vagyok rajta!

Nem akartam nagy dobra verni, de rajtam is "átszaladt" ez a vírus. Ezt a pár gondolatot nem azért írom le nektek, hogy félelmet és pánikot keltsek szenzációhajhász módon, hanem mert sokan még mindig mély tagadásban vannak és kicsit félvállról veszik a dolgot. Voltam már beteg, náthás, influenzás stb... de ehhez hasonlót még nem tapasztaltam.Szerintem változó, hogy kinél hogy kezdődik, nekem a szemem égett nagyon, fájt és csípett pislogni, majd éreztem, hogy gyengülök, végül beütött a láz a fejfájás és a köhögés.

Öt napig voltam lázas, amit sikertelenül próbáltam lenyomni, mert ahogy végre sikerült, azonnal indult újra felfelé, teljesen mindegy mit vettem be rá. Egy napra azt éreztem minden rendben, majd elkezdtem mindent úgy csinálni mint előtte, de estére sikerült újra belázasodni.Korai volt az öröm. A köhögés sajnos a mai napig megvan, habár kb két hete vége a történetnek, negatív lett a tesztem. A szaglásom, ízlelésem megmaradt, bár volt 1-2 nap, amikor a legintenzívebb illatokat is csak akkor sikerült érzékelni, amikor már egészen közel hajoltam. Néha még rám tör a fejfájás, annak ellenére, hogy sose volt jellemző rám, de szerencsére nagyobb gond nincs.

Páromnál sajnos nem volt ennyire gördülékeny a dolog.Ő előttem 2-3 nappal járt, hasonló tünetekkel. Amikor kezdtünk abban reménykedni és félig elhinni, hogy nem lehet gond, akkor furcsa nyugtalanító fájdalmat érzett a mellkasán, amit előtte még soha. Mintha ülnének rajta. Hallottuk, ha belégzésnél jelentkezik nyilaló vagy egyéb szúró fájdalom a tüdőben, akkor azonnal cselekedni kell, erre leggyorsabb megoldás, ha valaki mentőt hív vagy azonnal berohan a sürgősségire. Szerencsére ilyet nem tapasztaltunk, de a nyugtalanító fájdalom a nap 24 órájában fennállt. Jobb ötlet híján elindultunk a kórházba. Elköszöntünk a bejáratnál, hiszen a kísérő nem mehet ennél tovább. Majd találkoztunk 8 nap múlva!

Kiderült, hogy tüdőembóliára utaló jeleket fedeztek fel a tüdejében.Megnyugtatták, hogy nagyon jól tettük, hogy azonnal bejöttünk, hiszen idejében sikerült felismerni és azonnal el tudják kezdeni a megfelelő kezelést.

Nyilván nem kell mondanom, hogy a hír sokként ért és nem igazán tudtunk először magunkhoz térni. Minden nehézség ellenére, csak azt mondogattuk egymásnak: Minden rendben lesz!

És így lett! Nagyon nehéz hét volt, amit azt hiszem sosem felejtünk el. Végtelennek tűnő napokkal. Izgultunk, sírtunk, aggódtunk, reménykedtünk, bíztunk, de végül mi győztünk" - olvasható a bejegyzésben.