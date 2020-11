Ahogyan arról már mi is beszámoltunk, a minap egy férfi egy újszülöttet vitt be a kórházba Szolnokon, ahol azt mondta, találta a csecsemőt. Utólag kiderült, hogy saját gyermekét vitte magával. A kislány édesanyja is megszólalt a megdöbbentő eset kapcsán.