A fahéj egy több ezer éves fűszer, amelynek két fajtája ismert és közkedvelt, hazánkban az erősebb, karakteresebb íz világgal rendelkező, Kínából származó fahéjat használják előszeretettel. A fahéj kétféle formában kapható: a szárított kéregdarabokat rúd alakban vagy őrölve vásárolhatjuk meg. Ha rúd formájában szerezzük be a fahéjat, hosszabb ideig akár évekig is eláll,viszont őrölt formában viszonylag hamar búcsút inthetünk neki, legfeljebb hat hónapig érdemes tárolni és ez idő alatt felhasználni.

Európában főként édes ételekben, süteményekben, desszertekben, esetleg forró italokban használják a fahéjat, pedig a különféle húsételekhez, rizsételekhez, levesekhez is kiválóan passzol ez a kissé pikáns, keleties fűszer. A fahéj például az egyik fő összetevője az európai országokban is népszerű indiai currynek.

A fahéj gyógyító erejét már az ókorban ismerték, emésztésserkentő, étvágyjavító, gyomorerősítő hatásait régóta használja népi gyógyászat. A fahéj képes serkenti az emésztést és a hurutok ellen is kiváló megoldás. Lereszelt alma fahéjjal hasmenés esetén megnyugtatja a gyomrot és segítheti a regenerálódást.

A modernkori aromaterápia életében az egyik legfontosabb szerepet játssza a fahéj. A fahéj fájának leveleiből kinyert illóolajat az illatszeriparban, szájápolási termékek összetevőjeként is használják, valamint diffúzorba csepegtetve kiválóan nyugtatja a fáradt szervezetet, valamint meghűlés esetén gyulladásgátló szerként is javasolják.

A fahéj egyúttal védi a szervezetünket a különféle kórokozókkal szemben is, képes meggátolni a baktériumok és a gombák szaporodását, a Candida ellen is rendkívül hatékony. Több kutatás kimutatta, hogy a fahéj gombaölő tulajdonságai jóval erősebbek a gyakran használt gyógyszerekéhez (fluconazole) képest. Mindemellett tartósítószerként is ideális, pár csepp olaj képes elpusztítani az ételek megromlásáért felelős baktériumokat is.

A fahéj a cukorbetegek számára is remek orvosság, ugyanis vércukorszint normalizáló tulajdonságának köszönhetően javítja a sejtek inzulin érzékenységét, ami főként a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők számára hasznos. Több vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy naponta egy kanál őrölt fahéj akár 20%-al képes csökkenteni a vércukorszintet.

A fahéj speciális aromájának köszönhetően pihentető hatással van az agyműködésre, stimulálja a gondolkodást, a kognitív képességeket és javítja a memóriát is, amit egy amerikai kutatás eredménye is igazolt. Azok a személyek, akik a kutatás során fahéj ízesítésű rágót rágtak, sokkal jobban teljesítettek a kognitív képességeket vizsgáló teszteken, mint azok, akik mentolos rágót rágtak. Ezenfelül a fahéjban megtalálható az úgynevezett CEppt hatóanyag, ami az Alzheimer-kór kialakulását is lassítja.