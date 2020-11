Zsuzsa produkciója az Anasztázia rajzfilm betétdala, majd a Bella Ciao volt, végül pedig egy igazán vagány rapszámot, Will Smith Gettin' Jiggy Wit It című nótáját is elénekelte búgó hangján. Ekkor pedig már Ábel Anitáék csapatának nem volt kérdés kit is rejt a jelmez.

Sőt, Varga Viktor megemlítette Zsuzsa brit angol akcentusát is, ami az énekesnek hatalmas segítség volt. Míg Kajdiék elbizonytalanodtak és inkább Mihalik Enikőre tippeltek.