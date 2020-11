A koronavírus miatt a királyi család is csak szűk körben ünnepel, főleg, mert Erzsébet királynőre és Fülöp hercegre nézve igencsak veszélyes lehet a betegség. A hírek szerint még Vilmos és Katalin sem lesz jelen karácsonykor.

Szigorú szabályok lesznek érvényben a briteknél karácsonykor is, ugyanis csak két háztartásból érintkezhetnek egymással a rokonok. Ez persze a királyi családra is vonatkozik, Erzsébet királynő és Fülöp kora miatt – az utóbbi ráadásul egészségügyi problémákkal is küzdött - ők úgy döntöttek, mindenképp betartják a szabályokat.

A királynő csupán legkisebb fiát, Eduárd wessexi grófot és családját látja vendégül az ünnepek alatt, így Vilmos, Katalin és a gyerekeik sem lesznek jelen a családi karácsonyon. – írta a Mirror.

Harry és Meghan amúgy sem terveztek az Egyesült Királyságba utazni karácsonyra, ők a tengerentúlon töltik az ünnepet.