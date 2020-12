A mai napon az ország keleti felén több napsütés lehet, a Dunántúlon viszont felhős lesz az ég. Csapadék nem várható, de egy-egy helyen előfordulhat hószállingózás, hózápor. A reggel az ország számottevő részén párás, ködös, illetve zúzmarás: reggel mínusz 1 és mínusz 7 fok között alakul a hőmérséklet, de a magasabban fekvő, derültebb tájakon mínusz 10 fok környékére is lehűlhet a levegő.

Szerdán az ország északkeleti harmadán lehet több napsütés, helyenként megélénkülhet a keleties szél. Hajnalban mínusz 2 és mínusz 10, délután 0 és 6 fok között alakulhat a hőmérséklet.

Csütörtök éjjel nyugaton csapadék várható, főként ónos eső, helyenként hó, havas eső formájában. Napközben is többfelé csapadékosra fordulhat az idő: havazásra, havas esőre, esőre és ónos esőre is készülni kell. Helyenként a szél is felélénkül, a hőmérséklet mínusz 2 és plusz 7 fok között alakul. Érdemes az utakon is vigyázni, a szélsőséges időjárási viszonyok miatt ugyanis jégpáncél képződhet az utakon.