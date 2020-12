Sok nő vágyik hosszú hajkoronára, ám gyakori probléma, hogy egy bizonyos hossz után egyszerűen már nem nő a haj. Pontosabban nem igaz, hogy nem nő, inkább arról van szó, hogy a vége letörik néhány millimétert, amit észre sem veszel. Így tulajdonképpen hiába növekedett a tövektől, szinte majdnem annyival rövidebb is lett, vagy extrém esetben esetleg még annál rövidebb.

Ez gyakran amiatt van, mert a tincsek túlságosan is igénybe vannak véve, és sok káros hatás éri őket. Ilyen például a festés, különösen a szőkítés árt a hajnak, de a hőkezelést is nagyon megsínyli. Hajszárítót a legtöbb nő használ, de a hajvasalók és göndörítők is sokaknál a mindennapi hajápolás részei. Ezek nagyban hozzájárulnak a hajvégek eltöréséhez. Ha pedig napi vagy heti szinten alkalmazzuk, akkor hiába a rendszeres ápolás mellette, maximum minimálisan késleltetjük a folyamatot, és a végső megoldás akkor is az olló marad a hajvégek felfrissítéséhez. Ám utána a folyamat indul elölről, és neked sosem lesz olyan hosszú hajad, mint amire vágysz.

Erre a problémára találták ki a melegollós hajvágást, amelynek a lényege, hogy a fodrász egy forró végű ollóval vágja a hajat. Természetesen megvan, hogy nagyjából mekkorának kell lennie a hőfoknak: 90 és 150 fok közé lövik be, ennél több nem lehet, mert az már árt a hajnak. A meleg ollóval viszont elérhető, hogy a hajvégek a vágás után lezáródjanak, így a proteinek, vitaminok és a természetes nedvesség a hajvégekben marad a hagyományos vágási technikákkal ellentétben. Ennek köszönhetően a regenerálódás sokkal intenzívebb lesz, a lezárt hajvégekkel a környezeti hatások sem ártanak olyan mértékben a tincseknek, így a haj egészséges marad, és sokkal gyorsabban nő, mivel nem fog eltörni a vége.

Szakértők szerint alapjáraton egy centit nő az ember haja egy hónapban, ám ez a technika másfél centiméteres havi növekedést is eredményezhet.

A melegollós hajvágás bevethető rövid vagy hosszú frizurához, erős vagy vékonyszálú hajra, de az sem számít, hogy az illetőnek göndör, hullámos vagy egyenes a haja. A fodrász a hőfok szabályozásával alkalmazza a technikát a különböző hajtípusokra.

Ha rendszeresen a wellness hajvágásnak is nevezett módszert veszed igénybe, egészséges marad a haj, és látványosan megerősödik. Mivel a hajszálak vége sokáig ép marad, a frizurád mindig olyan hatást kelt majd, mintha frissen lenne vágva.

Szakértők szerint alapvetően, ha azt szeretnénk, hogy a hajvégek mindig egészségesek legyenek, 4-5 hetente vágatni kell tincseink végéből, a melegollós hajvágással viszont elegendő lesz 4-5 havonta, így hamar meg fog nőni!

Otthon természetesen véletlenül se próbálkozzon senki egy felmelegített ollóval nekiesni a tincseinek, hiszen ezt a módszert nem úgy kell elképzelni, hogy az ollót a lángokba tartjuk, majd jövet a vágás. Egy speciális ollóval történik az eljárás, amely egy eszközre van kötve, ez biztosítja a megfelelő hőfokot. Éppen ezért az ára is magasabb lehet ennek a típusú hajvágásnak, mint a hagyományosnak, illetve nem biztos, hogy mindegyik fodrászatban megtalálható ez az eszköz

Viszont a végeredmény önmagáért beszél...