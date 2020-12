Árpi élete nagyon megváltozott, amikor négy évvel ezelőtt egy hátsérülés miatt belátta, hogy a teste nem bírja már a fizikai terhelést. A Guinness-rekorder sportoló nem tagadja, hogy mély depresszióba esett a járványhelyzet miatt.

„Talán kissé túlzásnak hangzik, de haldoklik a lelkem, mély depresszióba estem. Egyszerűen imádom az embereket, most pedig maszkban kell őket kerülgetnem az utcán. Szerintem mindenki szenved most, aki szeret szerepelni, hiszen nekem is hiányzik a taps, a pozitív visszacsatolás. Ezért fogadtam meg, hogy ha vége ennek a szörnyű járványnak, biztos elhúzok még egy kamiont. Hogy sikerülni fog-e, így a hetvenhez közel, azt nem tudom, de mindent meg fogok tenni"

– kezdte a Ripostnak.

Árpi korábban rendszeresen járt egy kispesti idősek otthonába, de a járvány miatt most őket sem tornáztathatja, így napjai magányosan telnek.

„Nem tudom megölelni a szeretteimet, ők vidéken élnek, a vírus elszakított minket egymástól. Leírhatatlan ez a fájdalom, ez a hiányérzet. Csak arra tudok gondolni, hogy egy nap vége ennek a szörnyű időszaknak, és újra ötszázan tapsolnak majd nekem, amikor elhúzom az újabb kamiont"

– mondta Árpi, aki alig várja, hogy minden újra a régi legyen.