Nem mindig nyugtató és békés az éjszakai vezetés. Sokan nincsenek is vele kibékülve, mert ilyenkor olyan sivárak, kihaltak az utak, hogy talán kicsit félelmetes is lehet egyedül a volán mögött ülni. Most olyan történeteket mutatunk be, amelyeket sofőrök mesélték el, akik egyedül, éjszaka autóztak az utakon és olyat láttak, amire korábban soha nem számítottak.