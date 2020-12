Ahogy azt megírtuk, Koós Réka nemrég úgy döntött, hogy a koronavírus-helyzet miatt és azért, hogy édesanyja ne legyen magányos, összeköltözik az édesanyjával. A színész-énekesnő így jobban tud figyelni Saroltára, hiszen most két külön házban élnek, amelyek egy telken vannak.

Mint kiderült, Rékának munka tekintetében is szerencséje van, ugyanis sok más művésszel ellentétben ő a járvány ideje alatt is tud dolgozni:

"Ugyan nem úgy dolgozom, mint eddig, és hiányzik a éneklés, de évekkel ezelőtt elvégeztem egy ingatlanos tanfolyamot, és jelenleg egy barátnőmmel saját ingatlaniroda beindításán dolgozunk, jelenleg a honlapot készítem ehhez. Szinte mindent online intézek, hiszen hazudnék, ha azt állítanám, hogy nem félek. Voltak komoly mélypontjaim is, de nem hagyom, hogy ez eluralkodjon rajtam. Mindent megteszek, hogy egészségesek maradjunk, úgy érzem, hogy felelős vagyok a szeretteimért. Az új vállalkozásommal sok a munka, Rozinak is segítek a tanulásban, a két háztartás, a hatalmas kert is nagy igénybevétel. Míg rengetegen panaszkodnak, vonszolják magukat már délután is, és betegségből betegségbe esnek, addig nálunk a párom este 9-kor szól hogy elég volt, hagyjak valamit másnapra is. Ez is bizonyíték arra, hogy természetesen módszerekkel is lehet magunkon segíteni" - mesélte Réka, aki azt is elárulta, hogy különböző gyógynövényekkel erősíti a saját és édesanyja immunrendszerét.