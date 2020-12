Carmen Electra vitathatatlanul a világ egyik legvonzóbb nője. Az egykori modell erősen közelít az ötvenhez, mégis úgy fest, mintha csak a 30-as éveiben járna. Electra az 1990-es években robbant be a köztudatba, azóta láthattuk színésznőként, modellként, sőt énekesnőként is. Nemcsak a férfiak imádják őt, de a nők is példaképként tekintenek rá, amit nem csodálunk: neccharisnyás fotóján annyira szexi, hogy nehéz jelzőket találni rá.