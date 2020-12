A pajzsmirigybeteg Samantha többször is próbált lefogyni, rengeteg módszert kipróbált, de nem sikerült neki. Ezért aztán drasztikusabb megoldáshoz folyamodott, gyomorgyűrűt és zsírleszívást vett igénybe, emellett pedig az étrendjén is változtatott és sportolni is elkezdett. Az eredmény pedig káprázatos lett.

Igazi bombanő lett. Samantha egyedül neveli 11 éves lányát és ingatlanosként dolgozik. Persze most már nem érdekli szintén túlsúlyos exe, boldogan éli új életét, és influenszerként is egyre sikeresebb.