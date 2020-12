Endrei Juditot egy ország ismerte meg ezzel a névvel, ám azt csak kevesen tudják, hogy eredetileg nem ezzel a névvel született. Kurdics Juditként látta meg a napvilágot, ezt a vezetéknevet azonban sokan nehezen megjegyezhetőnek tartották - többek között Antal Imre is -, ezért Judit úgy döntött, megváltoztatja a nevét.

"Először a családban levő nevek közt kezdtem keresgélni, könyvtárban is kerestem szépen hangzó nevet, és végül, mivel Szentendrén éltem, jött a felismerés: mi lenne, ha Szentendrei Judit lennék. Ezzel Fischer Tanár Úrhoz be is mentem, és mondtam, hogy Szentendrei Judit leszek. Hát ez így hosszú - jött is a válasz. Legyen Endrei Judit" - mesélte az Origónak.