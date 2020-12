A szeretet ünnepét számtalan népi hiedelem lengi körül, amelyek jelentősen befolyásolták a régi kor embereinek ünnepi szokásait. Egyes hiedelmek azt befolyásolták, mit és hogyan díszítsünk fel Advent idején, míg mások azt, hogy milyen ételeket fogyasszunk és mikor.

Miért pont fenyőből lesz a karácsonyfa?

Évszázadokkal ezelőtt a népi szokások szerint termőágat kellett vinni minden szobába, ez jelképezte a természet mágikus energiáját, amely évről évre megújult. A XIX. században azonban megjelentek a feldíszített fenyőfák, és örökre kiszorították a korábbi népszokást a helyéről. Van egy népmonda, amely elmagyarázza, hogyan lett a fenyőfa mindannyiunk karácsonyfája.

Krisztusnak sok rosszakarója volt a Földön, akik elől kénytelen volt bujkálni. Egyik alkalommal egy sűrű erdőbe menekült üldözői elől, mikor az egyik fa így szólt Jézushoz: - Bújj máshova, mert ha itt megtalálnak, velem is végeznek.

Krisztus hiába ment fáról-fára, mindegyik ugyanígy elzavarta. Utoljára egy fenyőfához érkezett, aminek nem volt túl sűrű lombja, de mivel már az üldözői nagyon közel jártak, kénytelen volt elbújni a fenyő mögé. Szerencsére megmenekült, ezért Jézus úgy döntött, megajándékozza a fenyőfát. Azt mondta neki: - Soha ne hulljanak le a leveleid, te legyél a legstrapabíróbb fa mind közül, legyél az emberek örömére és rajtad gyújtsanak gyertyát minden évben az emlékemre. A népi monda szerint így lett a fenyőből karácsonyfa.

Karácsonyi fogások jelentősége a népi hagyományban

A karácsonyi lakoma mindenhol az ünnep csúcspontját jelentette. Ilyenkor minden falusi házban gyönyörűen megterítettek, piros terítő került az asztalra, hiszen a piros a szeretet színe. Az asztal alá szalma került, ami a betlehemi jászolt jelképezte. A fogásokat pedig úgy választották ki, hogy azok csodás ereje jó hatást gyakoroljon a családra. Az összes élelmiszernek megvolt a maga jelentése és jelentősége.

A mák, a bab és a borsó biztosította a bőséget, a fokhagyma megőrizte az egészséget, a méz megédesítette az életet, a dió pedig távol tartotta a rontásokat.

Sőt, olyan szokásról is hallani, hogy a család karácsonykor kútba dobott egy almát, amit aztán vízkeresztkor kihúztak, majd közösen elfogyasztottak, hogy megőrizzék az egészségüket.

Népi hagyományok a XXI. században

Olvasva a fentieket, biztosan te is észrevetted, hogy a hagyományokat őrző élelmiszerek még ma is ugyanúgy az asztalainkon vannak, mint a régi időkben. Szívesen fogyasztunk fokhagymás, mákos, mézes és diós fogásokat, persze manapság már inkább csak a szokás kedvéért, mint a csodás hatásaik miatt.

Az idei karácsony azonban sok mindenben különbözni fog a többitől a koronavírus-járvány miatt, éppen ezért érdemes változtatni a szokásainkon is, hogy minél jobban meg tudjuk őrizni az ünnepi hangulat melegét. Míg általános esetben sokan inkább az ajándékvásárlásra fektetik a hangsúlyt, az ételeket pedig inkább megrendelik, úgy idén talán megfordul a kocka, hiszen nem korzózhatunk csak úgy, a kirakatokat bámulva. Ennek persze pozitív oldala is van, mert most lehetőségünk nyílik arra, hogy közösen készítsük el azokat az ünnepi fogásokat is, amiket még sosem próbáltunk ki.

A körülményeken sajnos nem változtathatunk, de azon igen, hogyan viszonyulunk hozzá. A közös főzés és dekorálása öröme pedig talán még közelebb hoz minket, mint egy szokványos karácsony.

