A koronavírus-járvány 2020-ban nem igazán kedvezett a teremben sportolóknak. A vírustól való félelem az emberek zömét akkor is távoltartotta a konditermektől, amikor azok nyitva lehettek, így a legtöbben a szabadban lévő testmozgást választották. Ha te azonban az a típus vagy, akinek nem szükséges a társaság az edzéshez, és nem szívesen sportolsz kint esőben, hóban, fagyban, akkor az otthoni edzőgépeket neked találták ki. Nézzük a három legnépszerűbbet!

Elliptikus tréner

Az elliptikus trénert nagyon gyakran kezdő és némi túlsúllyal rendelkező sportolni vágyók vagy életmódváltók szerzik be maguknak. Ezeken a gépeken a láb egy stabil pedálon helyezkedik el és edzés során körkörösen mozog fel és le, ebből adóan hatalmas előnyük, hogy - a futáshoz képest - minimálisan terhelik csak az ízületeket, nincs becsapódás, így még rehabilitációhoz vagy edzés előtti bemelegítéshez is ajánlottak. Az elliptikus tréner remek állóképesség-fejlesztő eszköz, és nem csak a lábat, hanem a fogózkodók segítségével felsőtestet és a karokat is megdolgoztatja.

A szakemberek azoknak is ajánlják, akiknek még nem alakult ki a megfelelő testtudatuk, ugyanis a gép mozgásából adódóan a használója mozgása is összeszedett, harmonikus marad.

Persze a haladó sportolók is hasznát veszik, ugyanis állítható rajta a fokozat, így választhatsz, hogy csak egy kicsit megmozgatod magadat, vagy komoly kardioedzést végzel rajta. És persze az se mindegy, hogy mennyi ideig végzed a mozgást: eleinte elég, ha 20 percet töltesz a gépen alacsony fokozaton, később aztán az időt és az intenzitást is feljebb tornázhatod.

Szobabicikli

Szegény szobabicikli sok vicc témája, szinte nincs olyan ember, aki életében nem vett vagy kapott volna egyet, és a legtöbben a kezdeti lelkesedés után csak kerülgetik azt. Többen ruhaszárítónak, vagy ruhahalom tárolására használják, és ezt lehetőség szerint hangoztatják is, pedig érdemes komolyan venni, mert remek és hasznos edzőgép.

Akik azonban megbarátkoznak vele, ami nem nehéz, azoknak kiváló a felesleges kalóriák elégetésére, ráadásul edzettségi szinttől függetlenül ajánlható, mindenki megtalálja rajta a számára megfelelő fokozatot. A szobabicikli nem csak a fogyásod támogatója lehet, de a szívedet és a tüdődet is erősíti.

Az edzésed különösen élvezetes lehet, ha tekerés közben felteszed a kedvenc zúzós zenédet, vagy ha egy nagyobbat edzenél, filmet is nézhetsz közben, így összekötheted a kellemest a hasznossal.

Akkor is ajánlott, ha egyébként jó időben bringázol, de esőben nincsen kedved kint tekerni. A szobabiciklivel nem vagy kitéve az időjárás viszontagságainak, mégis róhatod a kilométereket, akár hegymenet fokozatban is. Szuperhaladók a tekerés intenzitásának megválasztásával akár a tavaszi-nyári biciklitúrákra is felkészülhetnek, ha pedig valaki extra kihívásra vágyik, érdemes egy spinningbiciklit beszereznie.

Futópad

A futás az egyik legmegosztóbb sport. Sokan eleve idegenkednek tőle, és azt mondják, fusson az, akit kergetnek, mások lassan kapnak rá az ízére, és vannak, akik olyan szerencsések, ha élni se tudnának a napi vagy heti futásadagjuk nélkül. A legelszántabbakat persze a szakadó eső vagy a mínuszok sem tartják bent a lakásban, de ha te nem vagy ekkora hős, akkor is élvezheted a futás jótékony hatásait az otthonodban.

Az otthoni futópad akkor is remek választás lehet, ha úgy érzed, hogy a teremben mindenki téged néz, ahogy izzadsz, és 2 kilométer után majdnem kiköpöd a tüdődet. Bár egyébként ez nem igaz, hiszen a teremben mindenki leginkább saját magával van elfoglalva, ha te a magánügyednek érzed a sportolásod, végezd egyedül.

Bár az tény, hogy a természetben történő futásnál nincs csodásabb, de tudnod kell, hogy a futópadon való edzés is közel annyira hatékony. A dőlésszög és a sebesség állításával a terhelés foka változtatható, tehát a kezdők és a gyakorlott futók is hasznát vehetik, ha az otthonukban tennének az egészségükért.