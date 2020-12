Barta Sylvia Kékesről jelentkezett be a Mokkába, ahonnan jó kedvűen elmondta, már javában havazik a hegyekben. A műsorvezető Instagram-oldalára is feltöltött egy videót, hogy mi is megcsodálhassuk a havas tájat, illetve, hohy lássuk milyen lassan tudnak haladni az úton a csúszos hó miatt.

„Csodás, havas reggelünk volt a Kékesen! Bizonytalankodva, de optimistán indultunk el a Mokka stábjával hajnalban Budapestről, hogy havat lássunk...és tessék, tádám, lehet gyönyörködni!" - írta a bejegyzéséhez az időjós.