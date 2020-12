Szerencsésnek mondhatják magukat a brit The Hut Group nevű cég alkalmazottjai, a vezetőjük, Matt Moulding ugyanis előszeretettel osztogatja szét csak úgy a vagyonát részvények formájában.

Az elmúlt tíz évben egymilliárd fontot szánt erre, de ha bárki azt gondolná, hogy a felsővezetők részesültek csak belőle, az téved. Menedzserek, titkárnők, raktári dolgozók is kaptak a pénzből, 74-en több százmillió forintnyi összeget zsebelhettek be.

"Több embert tettünk milliomossá, mint bármelyik cég a brit gazdaság történetében" - mondta Moulding a Daily Mirrornek. Hozzátette, ezeket teljes mértékben ajándéknak szánta, semmit sem vár érte cserébe.

Egyik sofőrjük például közel 40 millió forintos összeget kapott, amitől megváltozott az élete, új autót vett, nyaralni vitte a családját, és megalapozta a gyerekei jövőjét.

Moulding további összegeket szán hasonló célra, friss diplomások és most érettségizők is a szerencsések között lesznek.

A szegény családból származó férfi azt mondja, mindezt belső indítatásból teszi. Egyébként ő maga szerény körülmények között él négy gyermekével és feleségével.