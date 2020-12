Különleges karácsonyi ajándékkal készült a STRAND fesztivál: a szervezők kérésére újra összeállt a Lábas Viki, Rúzsa Magdi, Horváth Tamás és Járai Márk alkotta STRAND ALLSTARS, hogy a Piramis Kívánj igazi ünnepet és Ajándék című dalát feldolgozva varázsoljon ünnepi hangulatot. A december 7-i rádiós premiert követően december 11-től látható az animációs klip is, melyben az előadók rajzfilm-karakterként tűnnek fel, viselve az Együtt az Autistákért Alapítvány jelképét, a Kék Szív kitűzőt. A dal és a kisfilm így kapcsolódik az Alapítvány most induló érzékenyítő kampányához, melynek célja, hogy ledöntse az autizmust övező tabukat. A Kék Szív kitűzők mától a MOL töltőállomásokon és a www.egyuttazautistakert.hu oldalon megvásárolhatók.

Először idén, anyák napja alkalmából, a STRAND Fesztivál szervezői felkérésére állt össze a STRAND ALLSTARS, azaz Lábas Viki, Rúzsa Magdi, Horváth Tamás és Járai Márk, hogy feldolgozzák a Mama kérlek című dalt. Advent második hetében a formáció újabb ünnepi meglepetéssel jelentkezik. „Sokakkal együtt én is azt gondolom, hogy a Piramis több mint négy évtizeddel ezelőtt született alkotása minden idők egyik legszebb, legmélyebb karácsonyi dala" - kezdte a STRAND fesztivál és a MOL Nagyon Balaton alapítója, Lobenwein Norbert.

"2020-ban különösen szüksége van mindenkinek szívmelengető pillanatokra, ezért gondoltuk azt, hogy a már bevált csapattal, a STRAND ALLSTARS tagjaival közösen kívánunk igazi ünnepet" - tette hozzá Lobenwein, aki szerint a 'A világ bármely részén élsz és bárki vagy, szeretném, hogy légy ma este egy kicsit boldogabb!' sorok még szebbé tehetik az ünnepi készülődést, különösen ebben a mindenki számára nehezebb évben.

A december 7-én debütáló feldolgozás a többszörös platinalemezes zenész, Szakos Krisztián munkája. Az előadók és a szervezők a dallal az Együtt az Autistákért Alapítvány tevékenységét segítik.

"Nagyon fontos számomra az alapítvány célkitűzése. Amikor megtudtam, hogy ez a dal is rájuk irányítja a figyelmet, még boldogabban mondtam igent a felkérésre" - vallotta Rúzsa Magdi, majd hozzátette: "A zene mindig képes támaszt nyújtani. Nem véletlenül választottuk korábban az anyák napját és most a karácsonyt, hogy egy kicsit felmelegítsük az emberek szívét, arról nem is beszélve, hogy ezekkel a dalokkal tisztelgünk a magyar rock-ikonok előtt is, akik megannyi generációnak szereztek örömet zenéjükkel az elmúlt évtizedekben."