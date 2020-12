"A jövő évre tervezzük, és az már szinte biztos, hogy szűk körben kötjük össze az életünket, még nem tudjuk, hogy tartunk-e utána egy nagyobb lagzit. Szeretnénk, ha mi magunk tudnánk megélni ezt a szép pillanatot, bár tudjuk, hogy a mai világban nem sokáig lehet titkolózni, pedig jó lenne a legnagyobb titokban megházasodni" - mondta a Blikknek Jenő, illetve hozzátette, hogy a brazil szokások szerint jegyességük ideje alatt ő is gyűrűt visel.

"Még nem volt meg az esküvő. Sok kultúrában, például Brazíliában is szokás, hogy nemcsak a nő, hanem a férfi is hordja a gyűrűt az eljegyzés alatt. Dóri ott született, sokáig ott is lakott, ráadásul a családjának majdnem a fele még a mai napig ott él. Így szerette volna tartani a kinti hagyományt. Szívesen hordom az ékszert, mindig elönti a szívemet a szeretet, amikor ránézek, ráadásul tökéletes a mérete is, a párom elsőre eltalálta" – magyarázta.