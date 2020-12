Forgács Gábornál nyáron diagnosztizáltak prosztatarákot, amit azonnal megműtöttek. Akkor hitt abban, hogy jobban lesz, de sajnos újra kórházba került. A betegség és a kemoterápia miatt rengeteget fogyott, de most újra hazatért és felesége hízókúrát tart számára. Most pedig újabb csatára készül a rákkal, hiszen januárban ismét megműtik.

„Nagyon ritkán hagyom el az otthonom, persze mennék szívesen, de le van gyengülve az immunrendszerem. Június óta ki van téve mindennek a kemoterápiától és az operációktól. Borzasztó, hogy miken mentem keresztül, de ez már ilyen. Tudomásul kell venni, olyan ember még nem született, aki túlélte volna saját magát. Viszont – ha minden igaz – december 30-án töltöm be a hetvenhármat. Ez pedig végeredményben azt jelenti, hogy volt hetvenkét és fél csodálatos évem. Mindig olyasmit csináltam, amit imádtam, amikor irodagépész voltam, akkor is. Boldogságot jelentett a munka, ez azóta is így van" - mesélte a Blikknek.

„A rák az nem játék! Most pihenek, a párom felhizlal engem. Muszáj, 104 kilóval mentem a kórházba és 79-cel jöttem ki. Azóta már szedtem vissza egy kicsit. Ha a januári operációm sikerül, akkor boldog leszek, mert lesz még pár szép évem" - mondta a legendás színész.