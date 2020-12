„Többet nyertem, mint 11 millió, hiszen egy nagyon jó barátot kaptam a Farm VIP-től. Ambrus Attila volt az az ember, aki az első pillanattól kezdve közel állt hozzám és később, amikor jobban megismertem, szólnunk sem kellett és tudtuk, hogy nagyon egy tőről fakadunk. Egyszerűen azonos az értékrendünk és a világnézetünk, ráadásul ebben az értelemben mindketten ritka madárnak számítunk„- kezdte a Ripostnak Zalán.

„Ez a barátság nem a kamerák kedvéért köttetett. Gyakran keressük egymást és többször találkoztunk már a forgatások óta. Eleinte telefonbetyárkodtam is vele. Felhívtam és közöltem vele, hogy az Országos Rendőr-főkapitányságtól keresem. Nem örült neki, de nem is vette be többször. Legutóbb pedig azzal ugrattam, hogy elvesztettem annak a sakkészlétnek az egyik bábúját, amit még a távozásakor „hagyott rám". Na, akkor rendesen kiakadt, mivel azt a készletet még a börtönben nyerte el egy rabtársáról, és arra emlékezteti, hogy hová nem akar visszakerülni soha az életben. Persze valójában nem is veszítettem el, az ugyanis nekem az abszolút bizalmat jelképezi"