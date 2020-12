A 108-szoros válogatott, Dzsudzsák Balázs az Origónak egy hosszú interjúban mesélt arról, hogy mennyire csalódott, hogy egy teljes évet kellett kihagynia a válogatottból.

"A saját elvárásaimmal szemben 2020 számomra borzalmas volt. Ezt az évet el kell engedjem, januárban úgy kell felkészülnöm, hogy a lehető legjobb állapotba kerüljek, és a Debrecen ismét az NB I-ben szerepelhessen" - mesélte a lapnak a focista.

Balázs szeptemberben tért haza Debrecenbe.

"Soha nem titkoltam, számomra az első számú csapat a magyar válogatott. Mindig ott voltam a nemzeti csapattal lélekben, akkor is, ha nem válogattak be. Az, hogy Magyarországot, a világ legszebb színeit, a piros-fehér-zöldet száznyolc alkalommal képviselhettem, elmondhatatlan büszkeség. A gól után természetesen ordítottam, boldog voltam. A meccset egyedül néztem, így szeretem, pedig hívtak a barátaim közös meccsnézésre. Nem akarok hazudni: nagyon rossz érzés volt, hogy 2020 legszebb futballpillanatát a tévén keresztül kellett nézzem, és nem lehettem ott a csapattal. Ez örökké óriási szívfájdalom marad, ezt a továbbjutás némileg enyhítette. Egyben reményt is adott nekem, hogy jövőre ismét lesz egy lehetőség, hogy ott lebeghet a szemem előtt egy új cél" - mondta Balázs.