Rúzsa Magditól sokan kérdezik, hogy mikor jön a baba, hiszen már régóta együtt van a párjával. Vilmossal egy buliban ismerkedtek meg, de hosszú út vezetett odáig, hogy egy pár legyenek. Sokáig kellett csiszolódniuk, és azt mondja, még most sem tökéletes a kapcsolatuk.

„Volt, amikor megkaptam, hogy jó lenne, ha kicsit többször is főznék, mert kicsit megfeledkeztem magamról és állandóan csak a koncertekben voltam. És ő pedig igényli azt, hogy mégiscsak egy nőt is feleségül vett. Ilyenkor az ember elsőre nagyon dühös lesz, mert mellette sok mindent csinálok. De elgondolkoztam rajta és változtattam" – mesélte az énekesnő Orosz Cynthia YouTubernek.

Rúzsa Magdi sokáig úgy érezte, nem áll még készen az anyaságra. Ám most megjelenő mesekönyve szerinte már ennek az előkapuja.

„Vannak dolgok, amit nem lehet erőltetni, meg kell várni a pillanatot. Szerettem volna olyan időszakot választani erre, amikor már tisztában vagyok azzal, hogy van mit adnom, és hogy meg tudom védeni olyan sérülésektől, amik engem vagy a tesómat értek. Ezek nyilván mély és régi dolgok, de ott vannak. A saját gyerekkoromban – úgy, hogy nem szeretném bántani a szüleimet, mert a lehető legtöbbet megtették értünk, de – mégis voltak olyan dolgok, amit nem szeretnék, hogy az én gyerekeim is megtapasztaljanak. Egyrészt sokáig ott volt bennem a kérdőjel, hogy tudok-e bármit is adni. Mit tudok adni, hát én is egy lökött alak vagyok? De ugyanakkor ott van az is, hogy azon kívül, hogy tudok-e adni, mi van, hogy ha azzal pont félbeszakítok valamit, amit meg a Jóisten nem véletlenül mért rám utat. Akkor utána jött a bűntudat, aztán az az érzés, hogy jó, kibiztosítom a pályát és akkor ott a tökéletes időzítés, és aztán rájössz, hogy nincs tökéletes időzítés" – vallotta be őszintén Magdi.