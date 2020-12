Óriási örömhírt jelentett be Viktorin Tamás közösségi oldalán: feleségével első közös gyermeküket várják. A rádiós műsorvezető azt is elárulta, hogy kisfiuk fog születni, így gőzerővel azon lesz, hogy tökéletes apa-fiú kapcsolatot alakítson ki gyermekével.

„Apám nem igazán tudott azzal a helyzettel mit kezdeni, hogy született egy fia, és mire kezdtek egyenesbe jönni a közös dolgaink, neki sajnos menni kellett. Sokkal kevesebb dolgot tudtunk együtt tenni, mint amennyi kijárt volna. Sokszor eszembe jut, hogy vajon én az első perctől majd olyan szülő, haver, barát tudok lenni, mint Ő tizenév után? Már anyámnak sem tudom elmondani, hogy ez a dolog most lett éles, a pillanat most jött el, és – bár magam is meglepődöm, talán a hormonok? – egészen elérzékenyülök, ha belegondolok, apa leszek. Nem sokkal azután leszünk szülők, hogy én egyáltalán felnőtt lettem"- írta bejegyzésében a poéngyáros rádiós.

Tamás pedig a reggeli műsorában is bejelentette a jó hírt: