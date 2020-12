Sokan sokféleképpen állnak az év utolsó napjához és a Szilveszterhez. Azonban idén mindenki otthon, szűk körben búcsúztathatja majd az óévet, amely számos lehetőséget biztosít arra, hogy beleássa magát az ünnepi szokásokba. Például abba, hogy mit miért eszünk és teszünk december 31-én, illetve, hogy mi mindent tehetünk azért, hogy pozitív irányba terelhessük a következő 365 napot.Ha eddig nem volt rá alkalmunk, a korábbi évekkel ellentétben most isteni finom házi készítésű ételeket is varázsolhatunk az asztalra!

A Szilveszter ünnepéhez rengeteg babona kötődik, nagyon sokan tesznek ilyenkor fogadalmakat, amivel a legtöbbet tehetjük a következő év sikeréért. Mindössze néhány évszázada lett január első napja az újév kezdete, korábban tavasszal vagy ősszel kezdődött az új esztendő. A szokások, hagyományok azonban nem változtak az évek alatt, amelyek szerint igenis döntő szerepet játszik az év első napja abban, mennyire lesz szerencsés az újév hátralevő része.

A népszokások szerint azok, akik még nem találták meg a párjukat, szilveszter estéjén kideríthetik, ki lesz a társuk a jövőben. Régebben a házilag gyúrt gombócok közepébe papírra írtak fel férfineveket. Amelyik gombóc feljött elsőként a felszínre főzés közben, az tartalmazta a jövőbeni férjük nevét. Szintén a párkereséshez kapcsolódó babona szerint, ha az eladó sorban lévő lány szilveszter éjszakáján egy darab pirított kenyeret tesz a hóna alá, akkor megálmodja a leendő szerelmének a nevét.

Szilveszterkor pontban éjfélkor az összes ajtót ki kell tárni otthon, mégpedig azért, hogy az óév kimehessen rajta és gondtalanul tudjuk köszönteni az újévet. A tartozásokat és az adósságokat érdemes még újév előtt kiegyenlíteni, hogy azokkal már ne mérgezzük az új esztendőt. A pénzhez jutási esélyeinket növeljük azzal, ha szilveszter éjjelén pénzérmét kötünk egy madzagra, amit kilógatunk az ablakon, amit éjfél után visszahúzunk a házba.

Az éjféli pezsgőbontásnál is érdemes pár praktikát kipróbálni. Ha az egymástól távol lévő szerelmesek egy kis pezsgőt öntenek a földre, miközben egymásra gondolnak, akkor megtették az első lépést ahhoz, hogy a következő évben is együtt maradjanak. A földre öntött pezsgő azt is jelenti, hogy egész évben „dőlni fog a lé", vagyis az újévben jó anyagi helyzetre számíthatunk.

Ha már a pezsgőnél tartunk, fontos említést tennünk szilveszter legfontosabb italáról, ami már hosszú évek óta az év utolsó napjának a szimbólumává vált. A luxus érzete hozzátartozik a szilveszterhez, a luxus pedig egyet jelent a pezsgővel, így, ha fényűző, drága és úri italt fogyasztunk az újév első perceiben, akkor az év hátralevő részében gazdagság, pompa és bőség vár ránk.

Az óév utolsó és újév első napján nagyon fontos szerepet kapnak az ételek is, amelyek közül egyáltalán nem mindegy, mit fogyasztunk. Sokan készítenek szerencse pogácsát, az édesebb szájúak tortát, amelybe érmét sütnek. Aki megtalálja az érmét, biztosan szerencséje lesz az újévben. Érdemes újévkor édes ételekből is bőségesen fogyasztani, amelyek garantáltan megédesítik a következő esztendőt.

Szerencsehozó sült malacA mondás szerint: a szerencsés embernek malaca van, így azért, hogy szerencsések legyünk az újévben, nem kell semmi mást tennünk, mint sertéshúst fogyasztanunk. A hagyomány szerint azért vált a malac az évforduló állatává, mert az orrával előre túr, amivel egyszerre a jövőbe is mutat, valamint a szerencsét is kifordítja a földből. A hiedelmekkel ellentétben a malacot nem szilveszterkor, hanem az új év első napján érdemes fogyasztani, ellenkező esetben nem a szerencsét, hanem az óév minden gondját és baját túrja előre, amely végigkíséri az újévünket. Ügyeljünk tehát arra, hogy újév első napján kerüljön a malac asztalra, mégpedig sütve és lehetőleg egészben azért, hogy a köröm, a csülök, a farok és a fül részeit el tudjuk fogyasztani, hiszen ezek hozzák majd el nekünk a szerencsét az új évben. Érdemes a malac farkát meghúzni, hogy bőség és szerencse vegyen körül bennünket az évben.

Lencse

A szerencsehozó szimbolika másik jellegzetes étele a lencse, ami a babona szerint január elsején az első étkezésnek kell lennie. Aki így cselekszik, annak az évben soha nem fog kiürülni a zsebe és a pénztárcája. Már a Biblia is említést tesz a lencséről: az éhes Ézsaiás egy tál lencséért adta el az elsőszülöttség jogát. Az apró szemű hüvelyes nemcsak főzelék, hanem leves vagy akár lencse saláta formájában is elkészíthető, ráadásul rendkívül egyszerűen. A lencse mellett a köles és a rizs és a bab is tökéletes, mindhárom szemes termény pénzbőséget jelent az új esztendőben.

Amit TILOS szilveszterkor és az év első napján csinálniAz év utolsó napján tilos baromfihúst fogyasztani, mert az elkaparja a szerencsét és csak rosszat hoz a házhoz. Ügyeljünk arra, hogy ne együnk meg mindent szilveszter napján. A hagyomány szerint ugyanis, ha hagyunk a tányérunkon a szilveszteri menüből, akkor az új évben sem fogunk hiányt szenvedni. A hallal is érdemes óvatosan bánni, mivel a legtöbb helyen baljós állatnak számít, mivel elúszik vele a szerencse. Újévkor ne együnk pulykát sem, mert az csak haragot gerjeszt.

Az új év első napján kerüljük a veszekedést, a viszályt, illetve a kötelező házi munkákat is hagyjuk az év többi napjára, aznap ugyanis mosni, teregetni, varrni, fonni, sepregetni nem ajánlott, mert ezzel elűzzük a szerencsénket. Nem szerencsés semmit kivinni ezen a napon a házból, mert azzal egész évre elszáll a hasznunk. Szintén nem szerencsés kölcsönadnunk vagy kölcsönvennünk semmit. Tilos a szemetet kivinni, mert azzal együtt a szerencsénket is kidobjuk a kukába. Az év első napján fontos, hogy ne verjük magunkat óriási kiadásba, mert akkor az év többi napján is ez lesz a leginkább jellemző.

Tekintsünk az idei év végére is pozitívan, használjuk ki az otthon töltött időt, tegyük próbára magunkat, és készítsük el mi magunk a szilveszteri menüsort, amelyhez vásároljunk hazai termelőktől alapanyagokat és várjuk a szívünkben békével, szeretettel az új esztendőt.

Készült a Magyar Turisztikai Ügynökség megbízásából.