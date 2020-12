Fokozottan figyel magára Ada, ugyanis 15 évvel ezelőtti ikerterhessége alatt kialakult nála a többféle tünettel együtt járó HELLP-szindróma, ami miatt fiai kicsivel korábban érkeztek.

„Többféle tesztet is megcsináltunk még a mostani terhességem előtt, szerencsére úgy néz ki, minden rendben, de 150 milligramm Aszpirint kell azért szednem, illetve a tünetekre is nagyon kell figyelnem, hiszen ez nagyon veszélyes lehet a kismamákra és a babára is" - nyilatkozta a Blikknek Ada.