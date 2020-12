A szexi és fiatal énekesnő, Tóth Andi kisugárzása és közösségi oldalára feltöltött fotói mindenkit levesznek a lábáról. A sok pozitív hozzászolás, dicséret mellett azonban akadnak olyanok is, akik rendkívül udvariatlan és tisztességtelen ajánlattal bombázzák Andit.

A Sztárban sztár gyönyörű és fiatal tehetsége, Tóth Andi nemcsak énekesnőként, hanem modellként is büszkén megállja a helyét. Instagram-oldalán sokszor oszt meg szexi és pikáns fotókat magáról, ahol többségében hiányos öltözetben vagy vad, dögös összeállításban kapják lencsevégre. Nemrég egy az utóbbihoz hason vadóc fotózáson vett részt, amit nagyon élvezett.

"Nagyon élveztem a fotózást, már csak azért is, mert a ruhák stílusa igen közel áll hozzám. Szeretem a vadabb dolgokat, most igazán dögös lehettem, úgyhogy tökéletesen elégedett vagyok a végeredménnyel. Nem vagyok hozzászokva a dicséretekhez. Általában a nagyközönség céltáblája vagyok, de most annyi bókot kaptam, mint még soha.Persze azért a pocskondiázó üzenetek sem maradtak el, hogy kint van mindenem és csak mutogatom magamat, de nem érdekel. Szerintem nagyon ízléses lett a fotósorozat, egyébként sem vállalnék olyan munkát, ahol meztelenkedni kell. Legfeljebb fehérneműset, bikiniset, de semmi pénzért nem vetkőznék le teljesen, mert az már nem én vagyok" - mesélte a Borsnak az énekesnő.

Többször volt rá példa, hogy a szexi fotói miatt kapott tisztességtelen ajánlatokat férfiaktól.

"Volt már olyan férfi, aki több millió forintot ajánlott a testemért, de előfordult az is, hogy egy futár tett tisztességtelen ajánlatot. A férfiak gyakran hiszik azt, hogy 1-3 merészebb fotó vagy megjelenés, ami nem mellesleg általában a munkámhoz kapcsolható, már felhívás keringőre.Elfelejtik, hogy egy nő saját maga kedvéért is öltözködhet csinosan. Nem a férfiaknak akarok tetszeni, hanem saját magamnak" - vallotta be a lapnak Andi.