Katalin hercegnő visszatért a reflektorfénybe: így jelent meg a wimbledoni döntőn - FOTÓ

A walesi hercegné ismét a reflektorfénybe lépett és mint mindig, most is kifogástalan stílusérzékkel. Katalin hercegné amwimbledoni női döntőn jelent meg, a Royal Box első sorában, ahol Iga Świątek és Amanda Anisimova összecsapását nézte végig.

Katalin hercegné elvitte a showt Wimbledonban.

Forrás: Getty Images Europe

Katalin hercegné elvitte a showt a wimbledoni tenisztornán

Bár az elmúlt hónapokban visszavonult a hivatalos szereplésektől rákkezelése miatt, a tenisz iránti szenvedélye erősebbnek bizonyult: Katalin ugyanis az All England Lawn Tennis and Croquet Club védnöke, így Wimbledon különösen közel áll a szívéhez.

A hercegné Debbie Jevans, az AELTC elnöke oldalán érkezett a Centre Courtra, és már a belépésekor hatalmas taps fogadta. A megjelenése is figyelmet érdemelt.

Egy krémszínű, magas gallérú, öves felsőrészt és lágy esésű szoknyát viselt, amit egy 950 fontos Anya Hindmarch táskával tett teljessé. A szett éke pedig a legendás „wimbledoni masni” volt – a teniszklub lila és zöld színeiben, amit csak a hivatalos tagok és védnökök viselhetnek. Finom, mégis beszédes részlet: Katalin nemcsak jelen volt, hanem szerepét is büszkén vállalta.

A Daily Mail szerint a hercegné jókedvűen beszélgetett a vendégekkel, és találkozott a döntő résztvevőivel is a pálya mögött.

Forrás: Getty Images Europe

Bár az utóbbi időszakban több hivatalos megjelenését lemondta egészségi okok miatt, Wimbledonban láthatóan jól érezte magát – és ezt a közönség is észrevette. A sportesemény győztese végül Iga Świątek lett, de sokak szerint a nap igazi nyertese a mosolygós, elegáns és bátor Katalin hercegné volt.