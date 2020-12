Egy hónapja, hogy Gryllus Dorka és Simon Kornél második gyermeke, Áron megszületett, a színésznő már vissza is ment dolgozni.

A színésznő várandóssága miatt állt egy forgatás, ám nem csak ez nehezítette a munkát, ugyanis Gryllus Dorka is átesett a koronavírus-fertőzésen. Így most kicisvel több, mint egy hónapos szülési szabadság után visszatért a munkához.