Vajna Timi egy amerikai szuperprodukcióban, a Wonder Woman 1984-ben kapott kisebb szerepet. Most megmutatta a rajongóknak, hogy fog kinézni a filmben.

Egy Instagram posztban emlékezett Vajna Timi, milyen csodás is volt a Wonder Woman 1984 forgatása. Most pedig azt is megmutatta, hogy nézett ki amazonként a produkcióban.