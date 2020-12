Egy videóben beszélt Majka arról, hogy miként élte meg a koronavírust és úgy álatlában a 2020-as évet.

Semmi pozitívuma nincs. Elvette a munkámat, egész évben nem dolgoztam: egyetlen egy koncertem volt, még júliusban. Megkoronázta az évemet, hogy novemberben meg elkaptam ezt a f*st - meélte a zenész, aki arról is beszélt, mennyire gyengének érzi még most is magát.