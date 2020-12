„Volt mostanában egy olyan időszakom, amikor elkezdtem aggódni amiatt, hogy egyedül vagyok, a társadalmi elvárás felülkerekedett bennem. Mindenki azt kérdezte, hogy van-e már pasim. Kezdtem úgy érezni magam, mintha fél ember lennék, mert nincs mellettem senki. Elkezdtem ismerkedni az interneten, vegyem el ezt az időt. Úgyhogy kicsit elengedtem ezt a dolgot, ha jönnie kell, úgyis jön, biztosan akkor, amikor nem is számítok rá. És nem érzem magam fél embernek, ráadásul nagyon harmonikus most az életem, jól vagyok így, és ez a fontos. (...) Elkezdtem ismerkedni az interneten, és találkoztam is egy-két nagyon szimpatikus férfival. Jóban is lettünk, tartjuk a kapcsolatot, de a szerelem még nem vett le a lábamról. Egyszerűen sokkal több idő kell ahhoz, hogy egy kapcsolat kialakuljon és elkezdhessen építkezni, és nem tudom, honnan vegyem el ezt az időt. Úgyhogy kicsit elengedtem ezt a dolgot, ha jönnie kell, úgyis jön, biztosan akkor, amikor nem is számítok rá. És nem érzem magam fél embernek, ráadásul nagyon harmonikus most az életem, jól vagyok így, és ez a fontos" – nyilatkoza a a Story magazinnak.