Az már korábban kiderült, hogy a Dancing with the Stars után Andrei Mangra is azon a gépen volt, amivel Gabriel Spanic hazautazott. Azóta is mindenki azt találgatja, hogy mi van a táncpartnerek között, ám egyre biztosabb, hogy egymásra találtak.

Andrei és Gabriela a karácsony után valószínűleg a szilvesztert is együtt tölti: mindenketten ugyanarról az acapulcói strandról posztoltak fotót. Természetesen nem együtt szerepelnek a képeken, de egyértelműen kiderül, hogy egy helyen tartózkodnak, ami nem lehet a véletlen műve.