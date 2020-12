Az egykori sussexi hercegné nem önéletrajzi- és nem is botránykönyvet akar írni. - írja a The Sun.

A bennfentes azt mondta: A szépirodalom az, amiben mindig is ki szerette volna próbálni magát, és hát az is biztos, hogy bármit ír, minőségétől függetlenül jól fog fogyni.

1980-ban Károly herceg kiadta The Old Man of Lochnagar című gyerekkönyvét - egy történetet, amivel állítólag öccseit szórakoztatta. A könyv eladásából befolyt összeget teljes egészében jótékony célokra fordította.