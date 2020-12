A legtöbb rajzfilm már felnőtteknek is szól, ezért a mesehősös plüssfigurák hatalmas népszerűségnek örvendenek mind a kicsik mind pedig a nagyok körében. Ezért ez bármilyen alkalomra szuper ajándék lehet, online és boltokban is beszerezhetőek. A hologramos matrica mellett keressük a vonalkódot is, mert ha ez hiányzik, nem biztos, hogy eredet a termék.